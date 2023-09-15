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3:00, 15 сентября 2023 года Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp Мессенджер должен будет удаляться каналы с запрещенной информацией.



Фото из архива

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили "РИА Новости" о том, что мессенджер WhatsApp должен будет удалять каналы с запрещенной информацией, иначе приложение будет заблокировано.



– Требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране и ориентируются на российских пользователей. Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, а при отказе — к блокировке, - отметили в ведомстве.



Ранее в приложении можно было только отправлять и получать сообщения, фотографии, видео, документы, голосовые сообщения и делать звонки. В среду 13 сентября, разработчики запустили каналы более чем в 150 странах. Ранее первый зампред комитета по информационным технологиям Госдумы заявил, что позиция по работе WhatsApp может быть пересмотрена. Приложение принадлежит платформе Meta*.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.



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Сергей Силаев



