Орловцы рискуют остаться без популярного мессенджера
В Госдуме допустили пересмотр работы WhatsApp в России.
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Решение по работе мессенджера WhatsApp (входит в экстремистскую организацию Meta*) в Российской Федерации может быть пересмотрено. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
– Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена, - цитируют"Ведомости" Горелкина.
В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. На мессенджер WhatsApp запрет не распространился.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.