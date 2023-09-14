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0:00, 14 сентября 2023 года

Орловцы рискуют остаться без популярного мессенджера

В Госдуме допустили пересмотр работы WhatsApp в России.

Фото из архива

Решение по работе мессенджера WhatsApp (входит в экстремистскую организацию Meta*) в Российской Федерации может быть пересмотрено. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена, - цитируют "Ведомости" Горелкина.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. На мессенджер WhatsApp запрет не распространился.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.


Сергей Силаев
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