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0:00, 14 сентября 2023 года Орловцы рискуют остаться без популярного мессенджера В Госдуме допустили пересмотр работы WhatsApp в России.



Фото из архива

Решение по работе мессенджера WhatsApp (входит в экстремистскую организацию Meta * ) в Российской Федерации может быть пересмотрено. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.



– Если продукт экстремистской компании Meta * начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена, - цитируют "Ведомости" Горелкина.



В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. На мессенджер WhatsApp запрет не распространился.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.





Сергей Силаев



