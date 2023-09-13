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20:27, 13 сентября 2023 года Очередную партию вакцин доставят в Орловскую область в октябре Ранее 144 тысячи доз препарата уже поступили в регион.





Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях 13 сентября.



– По нашей заявке в регион поступит 340 тысяч доз вакцины. Первая партия – 112 тысяч доз для взрослых и 32 тысячи для детей уже поступила регион, - уточнил Клычков.



Губернатор призвал орловцев начать прививаться уже сейчас. Первая партия вакцин уже распределена по медучреждениям, а следующая придет в октябре.



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Сергей Силаев



