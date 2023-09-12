Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Орловской области
Результаты голосования названы действительными.
Фото: архив "Вести-Орел"
12 сентября, на 49-м заседании избирательной комиссии Орловской области, выборы губернатора региона признаны состоявшимися. Об этом сообщает региональный информационный портал. Голосование признано состоявшимся, а результаты – действительными.
Выборы были трехдневными – 8, 9 и 10 сентября. Участие в них приняли 337 253 избирателя. Итоговая явка составила 55,98%.
Победу одержал Андрей Клычков с результатом в 82,09%, за Владислава Числова проголосовали 8,37%, за Светлану Ковалеву – 7,17%.
В должность Андрей Клычков вступит 15 сентября. Срок полномочий составит пять лет. В течение месяца будет сформировано правительство региона.
Одновременно с выборами губернатора в 16 муниципальных районах прошли довыборы депутатов представительных органов. По их результатам замещены 26 вакантных мандатов.