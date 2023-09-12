Главная » Новости



12:30, 12 сентября 2023 года Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Орловской области Результаты голосования названы действительными.



Фото: архив "Вести-Орел"

12 сентября, на 49-м заседании избирательной комиссии Орловской области, выборы губернатора региона признаны состоявшимися. Об этом сообщает региональный информационный портал. Голосование признано состоявшимся, а результаты – действительными.



Выборы были трехдневными – 8, 9 и 10 сентября. Участие в них приняли 337 253 избирателя. Итоговая явка составила 55,98%.



Победу одержал Андрей Клычков с результатом в 82,09%, за Владислава Числова проголосовали 8,37%, за Светлану Ковалеву – 7,17%.



В должность Андрей Клычков вступит 15 сентября. Срок полномочий составит пять лет. В течение месяца будет сформировано правительство региона.



Одновременно с выборами губернатора в 16 муниципальных районах прошли довыборы депутатов представительных органов. По их результатам замещены 26 вакантных мандатов.



Читайте также: Андрей Клычков вступит в должность губернатора 15 сентября





Артем Ежаков



