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12:30, 12 сентября 2023 года

Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Орловской области

Результаты голосования названы действительными.

Фото: архив "Вести-Орел"

12 сентября, на 49-м заседании избирательной комиссии Орловской области, выборы губернатора региона признаны состоявшимися. Об этом сообщает региональный информационный портал. Голосование признано состоявшимся, а результаты – действительными.

Выборы были трехдневными – 8, 9 и 10 сентября. Участие в них приняли 337 253 избирателя. Итоговая явка составила 55,98%.

Победу одержал Андрей Клычков с результатом в 82,09%, за Владислава Числова проголосовали 8,37%, за Светлану Ковалеву – 7,17%.

В должность Андрей Клычков вступит 15 сентября. Срок полномочий составит пять лет. В течение месяца будет сформировано правительство региона. 

Одновременно с выборами губернатора в 16 муниципальных районах прошли довыборы депутатов представительных органов. По их результатам замещены 26 вакантных мандатов.

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Артем Ежаков
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