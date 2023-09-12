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20:30, 11 сентября 2023 года Андрей Клычков вступит в должность губернатора 15 сентября В течение месяца будет сформировано и правительство региона.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Андрей Клычков, победивший на выборах губернатора Орловской области с результатом 82,09%, официально вступит в должность в пятницу, 15 сентября.



О дате инаугурации Клычков сообщил в рамках прямого эфира в социальных сетях 11 сентября. Еще месяц у переизбранного главы региона будет на формирование состава правительства.



– Дальше продолжим жить и работать в том же режиме, что и до выборов. Будем трудиться на благо Орловщины, - подытожил Андрей Клычков.





Сергей Силаев



