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13:00, 11 сентября 2023 года Орловские антимонопольщики проверят мелкооптовые продажи топлива с нефтебаз Поручение дано центральным аппаратом ФАС.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловское управление УФАС России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Ведомство изучит экономическую обоснованность цен мелкооптовой продажи горючего с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе и аграриев.

"Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования", – заявили в орловском управлении ФАС. Напомним, что в Госдуму внесен законопроект об ограничении цены на бензин. Он призван установить порядок, в соответствии с которым будет определяться предельное значение розничной стоимости топлива для потребителей.



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Артем Ежаков



