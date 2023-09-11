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13:00, 11 сентября 2023 года

Орловские антимонопольщики проверят мелкооптовые продажи топлива с нефтебаз

Поручение дано центральным аппаратом ФАС.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловское управление УФАС России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Ведомство изучит экономическую обоснованность цен мелкооптовой продажи горючего с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе и аграриев.
"Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования", – заявили в орловском управлении ФАС.
Напомним, что в Госдуму внесен законопроект об ограничении цены на бензин. Он призван установить порядок, в соответствии с которым будет определяться предельное значение розничной стоимости топлива для потребителей.

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Артем Ежаков
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