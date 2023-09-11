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23:02, 10 сентября 2023 года Ограничить цены на бензин предлагают в ГД РФ Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.



Фото: архив "Вести-Орел"

Стоимость топлива в России возросла почти на 8%. По словам лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого, это оказывает негативное влияние и на цены на рынке большинства товаров и услуг.



Новый законопроект призван установить порядок, в соответствии с которым будет определяться предельное значение розничных цен на топливо для потребителей. Об этом Слуцкий рассказал «Известиям».



Ранее о нормализации цен на топливо говорили в Минсельхозе. Эта ситуация обсуждается и в Федеральной антимонопольной службе.





Вести-Орёл



