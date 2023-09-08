Ирек Файзуллин и Андрей Клычков заложили капсулу времени
Глава Минстроя и губернатор приняли участие в церемонии на месте строительства школы.
Фото: Анна Вайсергисер
Глава министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Орловской области Андрей Клычков заложили капсулу времени с посланием для потомков на месте строительства школы в деревне Жилина.
Учебное заведение Орловского муниципального округа примет 1225 ребят, здесь готовят котлован для будущего фундамента. Подрядчик работает под ключ.