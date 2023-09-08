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11:54, 8 сентября 2023 года Ирек Файзуллин и Андрей Клычков заложили капсулу времени Глава Минстроя и губернатор приняли участие в церемонии на месте строительства школы.



Фото: Анна Вайсергисер

Глава министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Орловской области Андрей Клычков заложили капсулу времени с посланием для потомков на месте строительства школы в деревне Жилина.



Учебное заведение Орловского муниципального округа примет 1225 ребят, здесь готовят котлован для будущего фундамента. Подрядчик работает под ключ.















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Сергей Силаев



