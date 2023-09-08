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11:38, 8 сентября 2023 года Губернатор Клычков встретился с министром строительства Иреком Файзуллиным Стороны обсудили строительство социально значимых объектов в Орловской области.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прибыл в Орловскую область с рабочим визитом 8 сентября. Он уже встретился с губернатором Андреем Клычковым.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", Ирек Файзуллин обратил внимание на необходимость дальнейшего развития социальной инфраструктуры и значимость совместной работы власти, госэкспертизы и Минстроя. Андрей Клычков отметил, что в регионе реализуются проекты при поддержке министерства строительства РФ и план, поставленный перед Орловской областью, будет выполнен.



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Сергей Силаев



