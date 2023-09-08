Губернатор Клычков встретился с министром строительства Иреком Файзуллиным
Стороны обсудили строительство социально значимых объектов в Орловской области.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прибыл в Орловскую область с рабочим визитом 8 сентября. Он уже встретился с губернатором Андреем Клычковым.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", Ирек Файзуллин обратил внимание на необходимость дальнейшего развития социальной инфраструктуры и значимость совместной работы власти, госэкспертизы и Минстроя. Андрей Клычков отметил, что в регионе реализуются проекты при поддержке министерства строительства РФ и план, поставленный перед Орловской областью, будет выполнен.