В Орловской области открылись 682 избирательных участка
Они работают с 8.00.
Орловцы могут отдать голос на выборах губернатора Орловской области, а также принять участие в голосовании на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципалитетов. Свой голос уже отдал мэр Орла Юрий Парахин.
Как рассказали в Избирательной комиссии Орловской области, проголосовать можно и вне помещения. Такая возможность доступна тем, кто не имеет возможности прийти на избирательный участок по уважительной причине. Для этого до 14.00 10 сентября нужно обратиться с заявлением о голосовании на дому в свою участковую комиссию любым их способов:
- письменное заявление;
- позвонить по телефону;
- через третьих лиц (например, через соседей, родственников, социальных работников)