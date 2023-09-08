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9:41, 8 сентября 2023 года

В Орловской области открылись 682 избирательных участка

Они работают с 8.00.


Орловцы могут отдать голос на выборах губернатора Орловской области, а также принять участие в голосовании на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципалитетов. Свой голос уже отдал мэр Орла Юрий Парахин.

Как рассказали в Избирательной комиссии Орловской области, проголосовать можно и вне помещения. Такая возможность доступна тем, кто не имеет возможности прийти на избирательный участок по уважительной причине. Для этого до 14.00 10 сентября нужно обратиться с заявлением о голосовании на дому в свою участковую комиссию любым их способов:

- письменное заявление;
- позвонить по телефону;
- через третьих лиц (например, через соседей, родственников, социальных работников)

 



Сергей Силаев
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