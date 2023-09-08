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9:28, 8 сентября 2023 года Мэр Орла Юрий Парахин проголосовал на выборах губернатора Градоначальник отдал голос через час после открытия избирательных участков.



Фото: социальные сети Юрия Парахина

Мэр Юрий Парахин проголосовал на выборах губернатора Орловской области. Глава города выбрал для голосования первый день из трех. Бюллетень в урну градоначальник опустил на избирательном участке, расположенном в шахматно-шашечной школе.



Напомним, выборы главы региона стартовали 8 сентября. Они продлятся в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут открыты в регионе с 8.00 до 20.00.





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Сергей Силаев



