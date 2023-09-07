Почти 1100 человек привили от кори в Орловской области

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13:30, 7 сентября 2023 года
Почти 1100 человек привили от кори в Орловской областиПрививочная кампания стартовала 3 апреля.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
За менее чем полгода в регионе от кори привили 1071 человека, в том числе 201 ребенка. Такие цифры приводит управление Роспотребнадзора по Орловской области.
Напомним, орловцы могут сделать и прививку от гриппа. Кампания по иммунизации от этого вируса также стартовала накануне. Сейчас сделать укол можно в поликлинике №2 Орла.
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Сергей Силаев
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