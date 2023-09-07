Главная » Новости



13:30, 7 сентября 2023 года Почти 1100 человек привили от кори в Орловской области Прививочная кампания стартовала 3 апреля.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

За менее чем полгода в регионе от кори привили 1071 человека, в том числе 201 ребенка. Такие цифры приводит управление Роспотребнадзора по Орловской области.



Напомним, орловцы могут сделать и прививку от гриппа. Кампания по иммунизации от этого вируса также стартовала накануне. Сейчас сделать укол можно в поликлинике №2 Орла.





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



В Орловской области началась вакцинация от гриппа











Сергей Силаев



