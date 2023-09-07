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8:30, 7 сентября 2023 года В Орловской области началась вакцинация от гриппа Сезон простудных заболеваний близок.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине началась вакцинация против гриппа. Медики прогнозируют, что в этом году вирус будет очень мощным.



Как правило, болезнь наступает в ноябре-декабре, поэтому время на иммунизацию еще есть.



В регион уже поступила первая партия вакцины от гриппа – 112 тысяч доз для взрослых и 32 тысячи для детей. В ближайшие дни их распределят по медицинским учреждениям.



В частности, прививать начали в поликлинике №2 города Орла. Записаться можно через колл-центр или регистратуру.





