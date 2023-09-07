Орловец получил медаль от Минобороны "За воинскую доблесть"
Награждение прошло 7 сентября.
Фото: пресс-служба правительства региона
Участник специальной военной операции из Орловской области Андрей Колбанов получил медаль от министерства обороны Российской Федерации "За воинскую доблесть". Орловцу вручили награду 7 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, недавно Орловская епархия передала разведчикам "Ниву". В ближайшее время в одно из подразделений также доставят "УАЗ Патриот".