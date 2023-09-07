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11:30, 7 сентября 2023 года
Орловская епархия передала разведчикам "Ниву"Средства на автомобиль собрали усилиями прихожан.
Фото: Сергей Лежнев
Участники специальной военной операции получили машину от орловских прихожан. Автомобиль бойцам СВО передал отец Василий.
На передовой авто необходимы для выполнения боевых задач. Также бойцы получили продукты питания, сообщили в пресс-службе областной администрации.
В скором времени от епархии одно из орловских подразделений получит и "УАЗ Патриот". Разведчики поблагодарили орловцев за поддержку.
Сергей Силаев
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