среда 6.09.2023 20:18:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:30, 6 сентября 2023 года

Михаил Вдовин анонсировал Тургеневский праздник в Дворянском гнезде

Он пройдет в 2024 году.

Фото: архив "Вести-Орел"

Первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин рассказал, что Литературный тургеневский праздник включен в план мероприятий в области культуры на следующий год. В проекте бюджета для этого предусмотрены средства.
"Это значит, что следующий Тургеневский праздник, как всегда, состоится в июне, в обновленном Дворянском гнезде. Начинаем подготовку к празднику", – заявил Михаил Вдовин в социальных сетях.
Напомним, что в данный момент в сквере Дворянское гнездо продолжается реконструкция. Рабочие готовятся залить основание под новую ротонду. До конца недели планируется закончить монтаж двух лестниц — от НКМЦ им. З.И. Круглой и от ротонды.

Читайте также:В Орле готовятся залить основание под новую ротонду в Дворянском гнезде



Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.