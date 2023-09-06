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19:30, 6 сентября 2023 года Михаил Вдовин анонсировал Тургеневский праздник в Дворянском гнезде Он пройдет в 2024 году.



Фото: архив "Вести-Орел"

Первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин рассказал, что Литературный тургеневский праздник включен в план мероприятий в области культуры на следующий год. В проекте бюджета для этого предусмотрены средства.

"Это значит, что следующий Тургеневский праздник, как всегда, состоится в июне, в обновленном Дворянском гнезде. Начинаем подготовку к празднику", – заявил Михаил Вдовин в социальных сетях. Напомним, что в данный момент в сквере Дворянское гнездо продолжается реконструкция. Рабочие готовятся залить основание под новую ротонду. До конца недели планируется закончить монтаж двух лестниц — от НКМЦ им. З.И. Круглой и от ротонды.



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Артем Ежаков



