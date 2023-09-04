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15:30, 4 сентября 2023 года В Орле готовятся залить основание под новую ротонду в Дворянском гнезде Работа в сквере продолжается.



Фото: мэрия Орла

Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров проинспектировал ход работ в сквере Дворянское гнездо. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на объекте уже видны новые тропинки и места расположения скамеек и фонарей.

"До конца недели планируется закончить монтаж двух лестниц — от НКМЦ им. З.И. Круглой и от ротонды, а также залить бетонное основание под ротонду", – заявили в городской администрации.







Артем Ежаков



