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16:30, 5 сентября 2023 года В Мценске открыли Семейный МФЦ Центр будет работать в режиме одного окна.



Фото: Татьяна Тимохина

В многофункциональном центре будут работать пять человек. Ранее они прошли обучение в орловском кризисном центре.



Ранее такой же Семейный МФЦ открылся в Кромах. Кромской центр, как и мценский, будет функционировать на базе комплексного центра социального облуживания.











Татьяна Тимохина



