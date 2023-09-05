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11:30, 5 сентября 2023 года В Кромах открылся Семейный МФЦ Помещение оборудовали всем необходимым, а специалисты прошли курсы повышения квалификации.



Фото: газета "Заря"

Отделение Семейного МФЦ расположилось в центре поселка Кромы по адресу: переулок Ленинский, 24. По поручению главы региона на его открытие было выделено 750 тысяч рублей.



По информации пресс-службы областного правительства, туда закупили оборудование, компьютерную технику и современную мебель. Также в отделении обустроили входную группу, зону цифровых сервисов и детский уголок.



Специалисты, которые будут консультировать местных жителей, прошли курсы повышения квалификации в флагманском центре, который находится в Орле.





Ксения Солоухина



