Замминистра науки и высшего образования РФ провел совещание с руководством орловских вузов
Мероприятие прошло на базе ОГУ.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов посетил "Точку кипения" в Орловском государственном университете. Замминистра прибыл с рабочим визитом в регион 5 сентября.
На базе Орловского государственного университета прошло совещание с руководителями высших образовательных учреждений региона, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". В совещании принял участие и глава региона Андрей Клычков. Ранее глава региона обсудил с заместителем министра создание межвузовского кампуса в Орле.