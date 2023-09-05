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11:58, 5 сентября 2023 года Замминистра науки и высшего образования РФ провел совещание с руководством орловских вузов Мероприятие прошло на базе ОГУ.





Заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов посетил "Точку кипения" в Орловском государственном университете. Замминистра прибыл с рабочим визитом в регион 5 сентября.



На базе Орловского государственного университета прошло совещание с руководителями высших образовательных учреждений региона, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". В совещании принял участие и глава региона Андрей Клычков. Ранее глава региона обсудил с заместителем министра создание межвузовского кампуса в Орле.





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Сергей Силаев



