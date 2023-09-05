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10:19, 5 сентября 2023 года Губернатор Андрей Клычков встретился с замминистра науки и высшего образования Айратом Гатиятовым Основной темой стало создание межвузовского кампуса в Орле.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Глава Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с заместитетелем министра науки и высшего Айратом Гатиятовым. Встреча прошла 5 сентября в здании областной администрации. Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", основной темой встречи стал вопрос о создании студенческого кампуса на территории Орла.



– Мы много времени провели с Вами при разработке концепции кампуса. Сегодня, по сути, начало этого большого проекта, который поддержан и Президентом РФ, и председателем Правительства РФ. Минобрнауки РФ сделало все для того, чтобы его реализовать. Сегодня мы переходим на завершающую стадию. Ключевая задача создания кампуса — обеспечение квалифицированными кадрами, - отметил Андрей Клычков.



Заместитель министра отметил, что проведет встречу со студентами, в ходе которой затронет два важных вопроса. Это трудоустройство выпускников высших учебных заведений и увеличение количества приезжих и иностранных студентов.



– Кампус, который соответственно будем создавать, станет их местом притяжения. Здесь важен тот запал, тот напор и внимание, которые Вы сами лично уделяете, - сказал Айрат Гатиятов.





Фото: "Телеграммы из Орла"





Сергей Силаев



