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12:30, 1 сентября 2023 года В Орле возобновила работу школа для будущих родителей Занятия проходят ежемесячно.





В этом году возобновила свою работу школа для будущих родителей в перинатальном центре НКМЦ имени Круглой. Занятия проходят раз в месяц. На них специалисты помогают приобрести навыки, необходимые будущим мамам и папам.



Будущих рожениц готовят к родам, послеродовому периоду, уходу за новорожденным, грудному вскармливанию.



Посещать занятия могут женщины, стоящие на учете в перинатальном центре. Также приглашаются слушатели из женских консультаций города. Приветствуется присутствие близких. Лучше всего приходить на занятия на сроке беременности около 30 недель.



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Елена Литинская



