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11:30, 29 августа 2023 года Орловских рожениц ждут в "Школе будущих родителей" О ее работе корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская побеседовала с медицинским психологом НКМЦ имени Круглой Ниной Гончаренко.





С января в орловском перинатальном центре возобновились занятия в "Школе будущих родителей". Занятия проводятся ежемесячно. Их основная тематика – подготовка к родам, родовой и послеродовой периоды, уход за новорожденным, грудное вскармливание.



Посещать занятия могут женщины, стоящие на учете в перинатальном центре, также приглашаются слушатели из женских консультаций города. Приветствуется присутствие близких.



Лучше всего приходить на занятия на сроке беременности около 30 недель.





Елена Литинская



