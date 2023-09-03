В Орле обустраивают аэропорт для перехвата беспилотников
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле создается аэропорт для перехватчиков БПЛА. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит сайт администрации столицы России.
"В городе Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, однако один из вертолетов уже сбил беспилотник, летевший в сторону Москвы", – цитирует Сергея Собянина пресс-служба мэрии Москвы.
Напомним, что ночью 30 августа над Орловской областью вертолетом Ми-28Н был сбит БПЛА.