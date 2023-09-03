воскресенье 3.09.2023 07:09:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:00, 1 сентября 2023 года

В Орле обустраивают аэропорт для перехвата беспилотников

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле создается аэропорт для перехватчиков БПЛА. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит сайт администрации столицы России.
"В городе Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, однако один из вертолетов уже сбил беспилотник, летевший в сторону Москвы", – цитирует Сергея Собянина пресс-служба мэрии Москвы.
Напомним, что ночью 30 августа над Орловской областью вертолетом Ми-28Н был сбит БПЛА.

Читайте также:Один из беспилотников в Орловской области уничтожили с помощью вертолета



Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.