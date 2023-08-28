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15:45, 28 августа 2023 года В Орле 29 августа простятся с Анатолием Костаревым Имя офицера-полковника занесено в Книгу Почета города.



Фото: архив

В Гарнизонном храме Казанской иконы Божьей Матери 29 августа 2023 года в 11.00 простятся с председателем Орловского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолием Афанасьевичем Костаревым. Отпевание начнется в 11.30.



По информации пресс-службы администрации города Орла, погребение состоится на историко-мемориальном кладбище на Наугорском шоссе. Начало траурного митинга в 12.10 на площадке перед кладбищем.



Анатолий Костарев скончался 25 августа на 82-м году жизни.





Сергей Силаев



