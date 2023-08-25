Скончался почетный орловец Анатолий Костарев

25 августа на 82-м году жизни скончался председатель Орловского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Костарев. Об этом сообщили в городской администрации. Его имя внесено в Книгу Почета Орла.
Анатолий Костарев – заслуженный офицер-полковник, боевой летчик-снайпер высшей квалификации. Ему довелось служить в "горячих точках" – Нагорном Карабахе, Сумгаите и Баку. В последние годы был активным участником консультативного совета ветеранов при Орловском облсовете.