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18:38, 25 августа 2023 года Скончался почетный орловец Анатолий Костарев Ему был 81 год.



Фото: архив "Вести-Орел"

25 августа на 82-м году жизни скончался председатель Орловского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Костарев. Об этом сообщили в городской администрации. Его имя внесено в Книгу Почета Орла.



Анатолий Костарев – заслуженный офицер-полковник, боевой летчик-снайпер высшей квалификации. Ему довелось служить в "горячих точках" – Нагорном Карабахе, Сумгаите и Баку. В последние годы был активным участником консультативного совета ветеранов при Орловском облсовете.



Редакция ГТРК "Орел" приносит искренние соболезнования родным и близким Анатолия Костарева.





Артем Ежаков



