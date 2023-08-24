Полномочный представитель президента Щеголев посетил мценский завод
Предприятие "Аврора" занимается переработкой металлов.
Фото: Мария Семак
Полпред президента РФ В ЦФО Игорь Щеголев 24 августа посетил завод "Аврора", который является резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Мценск". Здесь специалисты извлекают из электролома и компьютерных плат медь, серебро, платину, палладий и золото.
Государственному деятелю рассказали о возможностях предприятиях. Уже в следующем году здесь планируют открыть новые цеха. Сейчас на заводе трудятся почти 400 человек.