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20:30, 23 августа 2023 года Орловский завод, производящий золото, взял курс на расширение Резидент территории опережающего социально-экономического развития "Мценск" готовится к переменам.





В Мценске на заводе "Аврора" металл возвращают к изначальному виду. Специалисты извлекают из компьютерных плат и электролома медь, серебро, платину, палладий и золото.



Сейчас на предприятии выпускают только черновой вид драгоценного металла, однако о планах на будущее уже уведомлено министерство финансов. На заводе будут производить аффинажное золото – металл без примесей.



Завод активно расширяется, в следующем году здесь планируют открыть новые цеха. На сегодняшний день на предприятии трудятся почти 400 человек.











Всеволод Трифонов



