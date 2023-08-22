Губернатор Клычков проконтролировал благоустройство бульвара Октябрьский в Ливнах
Работы должны завершиться в ноябре.
Фото: Мария Семак
Глава региона Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Ливны посетил общественную территорию бульвар Октябрьский, на преображение которого выделено более 70 миллионов рублей.
По информации пресс-службы правительства региона, работы стартовали в апреле, а завершиться должны в ноябре. Здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха, детские площадки, освещение. Общественная комиссия приняла промежуточные работы.