Андрей Клычков проконтролировал строительство нового корпуса школы в Ливнах
В нем будут учиться 450 человек.
Фото: пресс-служба правительства региона
Новый корпус школы №2 в Ливнах – трехэтажное здание с актовым и спортивным залом, медицинским кабинетом и столовой. Его открытие позволит перевести учеников на учебу в одну смену.
– Строительство на финишном отрезке, идет оснащение необходимым оборудованием. Закуплено оборудование для столовой, классов, актового зала, в том числе сценическое оборудование, лингафонный кабинет, - отметил глава региона Андрей Клычков.
По информации пресс-службы областного правительства, сумма контракта составила 305 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Образование".