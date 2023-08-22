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14:45, 22 августа 2023 года Андрей Клычков проконтролировал строительство нового корпуса школы в Ливнах В нем будут учиться 450 человек.



Фото: пресс-служба правительства региона

Новый корпус школы №2 в Ливнах – трехэтажное здание с актовым и спортивным залом, медицинским кабинетом и столовой. Его открытие позволит перевести учеников на учебу в одну смену.



– Строительство на финишном отрезке, идет оснащение необходимым оборудованием. Закуплено оборудование для столовой, классов, актового зала, в том числе сценическое оборудование, лингафонный кабинет, - отметил глава региона Андрей Клычков.



По информации пресс-службы областного правительства, сумма контракта составила 305 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Образование".





Сергей Силаев



