вторник 22.08.2023 20:43:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:09, 22 августа 2023 года

На реконструкцию Красного моста Орла дополнительно направят 50 миллионов рублей

Средства поступят из федерального бюджета.

Фото из архива

Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин 21 августа. Документ опубликован на сайте кабмина.

Всего пять регионов страны получат 490 миллионов рублей. Среди них Ярославская, Смоленская, Рязанская, Орловская область и Приморский край.

Федеральные средства в размере 50 миллионов рублей направят на реконструкцию главной артерии областной столицы - Красного моста. Работа над объектом находится в завершающей стадии, указано в преамбуле документа.


ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

На Красном мосту в Орле продолжают работу с пролетным строением




Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.