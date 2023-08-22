На реконструкцию Красного моста Орла дополнительно направят 50 миллионов рублей
Средства поступят из федерального бюджета.
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Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин 21 августа. Документ опубликован на сайте кабмина.
Всего пять регионов страны получат 490 миллионов рублей. Среди них Ярославская, Смоленская, Рязанская, Орловская область и Приморский край.
Федеральные средства в размере 50 миллионов рублей направят на реконструкцию главной артерии областной столицы - Красного моста. Работа над объектом находится в завершающей стадии, указано в преамбуле документа.