На Красном мосту в Орле продолжают работу с пролетным строением

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21:30, 9 августа 2023 года
На Красном мосту в Орле продолжают работу с пролетным строениемВ данный момент идет надвижка.
На Красном мосту в Орле продолжается важный этап реконструкции – надвижка пролетов. В движение конструкцию приводят гидравлические толкатели. За день она продвигается на 5 – 7 метров.
После надвижки начнется этап опускания конструкции на опоры. К 15 сентября плиту пролетного строения планируют залить. Работа идет по графику. Сотрудники "УПМК – 22" трудятся в две смены.
Одновременно на переправе идет монтаж сетей связи, наружного освещения и архитектурной подсветки, покраска фасадов.
Напомним, сдать Красный мост подрядчик должен уже в конце текущего года.
Илья Кондрашов
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