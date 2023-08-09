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21:30, 9 августа 2023 года На Красном мосту в Орле продолжают работу с пролетным строением В данный момент идет надвижка.





На Красном мосту в Орле продолжается важный этап реконструкции – надвижка пролетов. В движение конструкцию приводят гидравлические толкатели. За день она продвигается на 5 – 7 метров.



После надвижки начнется этап опускания конструкции на опоры. К 15 сентября плиту пролетного строения планируют залить. Работа идет по графику. Сотрудники "УПМК – 22" трудятся в две смены.



Одновременно на переправе идет монтаж сетей связи, наружного освещения и архитектурной подсветки, покраска фасадов.



Напомним, сдать Красный мост подрядчик должен уже в конце текущего года.





Илья Кондрашов



