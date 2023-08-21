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19:45, 21 августа 2023 года Орловцам раздадут более двух тысяч ленточек-триколор Акция приурочена ко Дню Государственного флага России.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

22 августа в России отметят День флага. С 16:00 ленточки-триколор можно будет получить в областном центре на улице Ленина, в парке Победы, в скверах Гуртьева, Танкистов, у памятника Героям-комсомольцам, на бульваре Молодежи и площади Содружества.



В вечернее время с 21.00 городские здания осветят яркими цветами российского триколора. Это администрация Орла, Железнодорожный вокзал, городской центр культуры и другие, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Центром празднования в Орловской области станет Орел. На площади Ленина состоится церемония поднятия Государственного флага. Здесь же в торжественной обстановке юные орловцы получат первые паспорта.





Сергей Силаев



