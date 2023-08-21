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10:55, 21 августа 2023 года В Орловской области отметят День государственного флага России Праздничные мероприятия состоятся 22 августа.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Центром празднований станет город Орел. В этот день на площади Ленина состоится церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации. Здесь же юным орловцам вручат первые паспорта.



В 12.00 на центральном стадионе Ленина пройдет шествие спортсменов с флагом размером 3х20 метров. В рамках акции триколор с 16.00 до 18.00 в общественных местах волонтеры будут раздавать атрибутику с символами флага РФ и листовки с его историей. Праздничные мероприятия пройдут и в муниципалитетах, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



