В Орловской области отметят День государственного флага России
Праздничные мероприятия состоятся 22 августа.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Центром празднований станет город Орел. В этот день на площади Ленина состоится церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации. Здесь же юным орловцам вручат первые паспорта.
В 12.00 на центральном стадионе Ленина пройдет шествие спортсменов с флагом размером 3х20 метров. В рамках акции триколор с 16.00 до 18.00 в общественных местах волонтеры будут раздавать атрибутику с символами флага РФ и листовки с его историей. Праздничные мероприятия пройдут и в муниципалитетах, сообщили в пресс-службе областного правительства.