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20:10, 18 августа 2023 года

Щенок Соледар, спасенный из Бахмута, учится охранять стадион Ленина в Орле

Его братья и сестры обрели новый дом.



В конце июля 2023 года участники специальной военной операции привезли на Орловщину собаку по кличке Катя и семь ее щенков. Для всех нашли дом. Последнего – по кличке Соледар – приютил депутат Орловского горсовета Александр Родин.

Двухмесячный Соледар, или Селик, осваивает первое в своей жизни серьезное занятие - учится охранять стадион Ленина. В перерывах - нежится на солнце. Его хозяин рассказал, что взять щенка было решением, принятым душой.

Соледар крепнет, набирает вес, и готовится к встрече со своими будущими четвероногими соседями - для Александра это уже пятый питомец.

За историей их мамы, Екатерины, орловцы следили с волнением. Получившую ранение и контузию из-за подрыва на растяжке собаку из Бахмута в Орел привезли наши военнослужащие. Животных приютила тезка - волонтер Екатерина. Собака приехала из зоны СВО с семью щенками, и все они уже нашли свой дом.


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Евгения Пьянова
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