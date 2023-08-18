Главная » Новости



20:10, 18 августа 2023 года Щенок Соледар, спасенный из Бахмута, учится охранять стадион Ленина в Орле Его братья и сестры обрели новый дом.







В конце июля 2023 года участники специальной военной операции привезли на Орловщину собаку по кличке Катя и семь ее щенков. Для всех нашли дом. Последнего – по кличке Соледар – приютил депутат Орловского горсовета Александр Родин.



Двухмесячный Соледар, или Селик, осваивает первое в своей жизни серьезное занятие - учится охранять стадион Ленина. В перерывах - нежится на солнце. Его хозяин рассказал, что взять щенка было решением, принятым душой.



Соледар крепнет, набирает вес, и готовится к встрече со своими будущими четвероногими соседями - для Александра это уже пятый питомец.



За историей их мамы, Екатерины, орловцы следили с волнением. Получившую ранение и контузию из-за подрыва на растяжке собаку из Бахмута в Орел привезли наши военнослужащие. Животных приютила тезка - волонтер Екатерина. Собака приехала из зоны СВО с семью щенками, и все они уже нашли свой дом.





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



В Орле нашли дом для всех щенков питбуля Кати из Артемовска







Евгения Пьянова



