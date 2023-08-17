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10:00, 16 августа 2023 года В Орле нашли дом для всех щенков питбуля Кати из Артемовска Последнего – Соледара – приютил депутат Орловского горсовета Александр Родин.



Фото: соцсети Дениса Орлова

Этим летом участники специальной военной операции передали из Артемовска в Орел питбуля Катю и семь щенков. Собака подорвалась на растяжке, ее контузило.



В короткое время шесть щенков – Персик, Соболь, Артем, Бахмут, Овчар и Лотос – нашли новый дом. Последним оставался Соледар. Как рассказали в сообществе "Движение Первых", его приютил депутат Орловского горсовета Александр Родин. Для него это пятый питомец.





Артем Ежаков



