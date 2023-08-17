В Орле нашли дом для всех щенков питбуля Кати из Артемовска
Последнего – Соледара – приютил депутат Орловского горсовета Александр Родин.
Фото: соцсети Дениса Орлова
Этим летом участники специальной военной операции передали из Артемовска в Орел питбуля Катю и семь щенков. Собака подорвалась на растяжке, ее контузило.
В короткое время шесть щенков – Персик, Соболь, Артем, Бахмут, Овчар и Лотос – нашли новый дом. Последним оставался Соледар. Как рассказали в сообществе "Движение Первых", его приютил депутат Орловского горсовета Александр Родин. Для него это пятый питомец.