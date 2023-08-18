Губернатор Клычков проинспектировал строительство моста в деревне Тайное
Работы идут с опережением графика.
Фото: Татьяна Тимохина
Глава Орловской области Андрей Клычков 18 августа проконтролировал возведение переправы между населенными пунктами Касьяновка и Тайное Орловского муниципального округа. Объект возводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
– Новый мост должен решить сезонную проблему и обеспечить постоянную транспортную и пешеходную доступность населенных пунктов Касьяновка и Тайное, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.
Подрядчик смонтировал временный мост, устновил сваи, смонтировал водопропускную трубу. Полностью конструкцию должны собрать в 2024 году.