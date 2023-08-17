Работы на мосту в деревне Тайное Орловского округа идут с опережением графика
Конструкцию полностью соберут предстоящей осенью.
Строительство моста в деревне Тайное Орловской области стартовало в начале лета. Сейчас рабочие уже поднимают последние балки на пролетное строение. Работа ведется с опережением графика по многим пунктам.
На объекте трудится подрядчик, ремонтирующий Красный мост в Орле, – "УПМК-22". Компания должна не просто построить мост, а сделать полноценную дорогу. Она будет длиной порядка одного километра. Сейчас 80% отсыпано щебнем, асфальт начнут укладывать осенью.