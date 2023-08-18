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21:15, 17 августа 2023 года Путин: общественный транспорт в РФ должен не ветшать, а молодеть Вопросы развития транспортной сети в стране обсудили на заседании президиума госсовета.





Президент России Владимир Путин 17 августа провел заседание в Кремле, посвященное вопросам развития общественного транспорта в стране. Глава государства отметил в ходе выступления, что все больше россиян предпочитают передвигаться на общественном транспорте.



В регионы поступят 57 тысяч новых автобусов, существует необходимость обновления автопарка общественного транспорта по всей России. Опираться стоит на отечественную промышленность, мощности позволяют сделать это, заявил Путин.



Ранее стало известно, что для районов Орловской области закупят 70 новых автобусов.





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Для районов Орловщины закупают 70 новых автобусов









Сергей Силаев



