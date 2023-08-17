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20:56, 16 августа 2023 года Для районов Орловщины закупают 70 новых автобусов Технику будут приобретать в 2023 и 2024 годах.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Транспортную тему затронул глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 16 августа. Как отметил губернатор, машины закупаются на средства казначейского кредита в размере более чем 300 миллионов рублей. Планируется пополнение автопарка муниципальных перевозчиков.
– Это для наших районов. Новые автобусы будут закупаться в текущем и следующем году, - уточнил глава региона. Сергей Силаев
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