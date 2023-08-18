В Орле на улице Комсомольской высадят более 250 новых деревьев

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20:25, 17 августа 2023 года
В Орле на улице Комсомольской высадят более 250 новых деревьевСаженцы появятся до конца сентября.
Фото из архива
Работы по ремонту одной из главных улиц областной столицы продолжаются. Рабочие завершили асфальтирование проезжей части, начались работы по нанесению дорожной разметки.
Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", на 99% завершились работы по нечетной стороне от автовокзала до Южного рынка. На следующей неделе подрядчик приступит к отсыпке чернозема и посеву травы.
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Сергей Силаев
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