В Орле работы на Комсомольской перевалили за экватор

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20:30, 16 августа 2023 года
В Орле работы на Комсомольской перевалили за экваторДорожное полотно уже полностью заасфальтировано.
Рабочие продолжают ремонт одной из центральных улиц областной столицы. В ближайшие дни появится разметка, установлены бордюры, ведутся работы по укладке тротуара и расширению парковочных мест.
Для любителей двухколесного транспорта прокладываются велодорожки. Новые деревья, которые посадят вместо тех, которые вырубили, подрядчик обещает посадить уже в сентябре. Всего высадят 270 саженцев.
Илья Кондрашов
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