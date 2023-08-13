воскресенье 13.08.2023 22:06:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

16:00, 13 августа 2023 года

В Орле прошел финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Определились победители и призеры среди мужчин и женщин.

Фото: соцсети Андрея Клычкова

С 9 по 12 августа в областной столице проходил тринадцатый этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Матчи проходили на двух площадках: стадионе Ленина и одноименной площади.

По информации пресс-службы областного правительства, первое место среди мужчин заняли Илья Лешуков и Олег Стояновский, второе – Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк, третье – Вячеслав Красильников и Константин Семенов.

Среди женщин лучшими стали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, второе место у Екатерины Бирловой и Дарьи Рудых, третье – у Екатерины Шевцовой и Полины Тышкевич. За противостояниями с трибун наблюдало большое количество зрителей. Среди них были и ребята из Луганской Народной Республики, приехавшие в регион на отдых.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.