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16:00, 13 августа 2023 года В Орле прошел финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу Определились победители и призеры среди мужчин и женщин.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

С 9 по 12 августа в областной столице проходил тринадцатый этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Матчи проходили на двух площадках: стадионе Ленина и одноименной площади.



По информации пресс-службы областного правительства, первое место среди мужчин заняли Илья Лешуков и Олег Стояновский, второе – Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк, третье – Вячеслав Красильников и Константин Семенов.



Среди женщин лучшими стали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, второе место у Екатерины Бирловой и Дарьи Рудых, третье – у Екатерины Шевцовой и Полины Тышкевич. За противостояниями с трибун наблюдало большое количество зрителей. Среди них были и ребята из Луганской Народной Республики, приехавшие в регион на отдых.





Сергей Силаев



