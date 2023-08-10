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18:37, 10 августа 2023 года 90 ребят из ЛНР приехали на летний отдых в Орловскую область Смена пройдет в "Лесной поляне".



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Из Троицкого района ЛНР в Орловскую область приехали на отдых 90 детей. Их ждет смена в "Лесной поляне". Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.



Для детей подготовили насыщенную досуговую и культурную программу. Ребята смогут записаться в различные кружки и найти друзей по интересам. Также гостей ждут визиты в орловские музеи.







Напомним, что в июле в лагерь "Мечта" на трехнедельную смену приехали порядка 50 детей из ЛНР.





Артем Ежаков



