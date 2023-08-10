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11:00, 10 августа 2023 года ФК "Орел" вышел в полуфинал Кубка СФФ "Центр" Наша команда на своем поле обыграла новомосковскую "Аэрозоль".



Фото: пресс-служба правительства региона

ФК "Орел" продолжает шествовать по турнирам СФФ "Центр". После успешного старта во втором круге первенства орловцы вышли в полуфинал кубка. На стадии четвертьфинала наша команда на своей площадке принимала новомосковскую "Аэрозоль".



Итог матча – победа "зелено-белых" со счетом 5:0. Дублем отметился Евгений Рагулькин, еще по голу на счету Артема Лукши, Даниила Умрихина и Егора Ручкина.



В составе "Аэрозоли" выступает орловец Андрей Мирошкин, бывший некогда капитаном ФК "Орел". Соперник нашей команды по полуфиналу кубка определиться путем жеребьевки. Им станет "Урожай" из Елани, лискинский "Локомотив", либо борисоглебский "Кристалл-МЭЗ".





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Анастасия Дорохова



