среда 9.08.2023 20:57:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:00, 9 августа 2023 года

В Орле стартовал этап чемпионата России по пляжному волейболу

Первый день - квалификационный.


Все игры сегодня прошли на новых площадках, расположенных на территории стадиона Ленина. На участие в орловском этапе чемпионата России подали участие 20 женских пар и 29 мужских.

Орловскую область представляли Дмитрий Казачков и Иван Скотников. Они не смогли преодолеть квалификационный раунд, уступив соперникам из Москвы в двух партиях. Однако любителям пляжного волейбола есть на что посмотреть. В числе участников - победители и призеры мировых и европейских турниров.


Завтра и послезавтра матчи будут идти на стадионе Ленина и в центре Орла. В субботу состоится розыгрыш наград. Все матчи пройдут на центральной площади.


Анастасия Дорохова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.