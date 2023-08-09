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20:00, 9 августа 2023 года В Орле стартовал этап чемпионата России по пляжному волейболу Первый день - квалификационный.





Все игры сегодня прошли на новых площадках, расположенных на территории стадиона Ленина. На участие в орловском этапе чемпионата России подали участие 20 женских пар и 29 мужских.



Орловскую область представляли Дмитрий Казачков и Иван Скотников. Они не смогли преодолеть квалификационный раунд, уступив соперникам из Москвы в двух партиях. Однако любителям пляжного волейбола есть на что посмотреть. В числе участников - победители и призеры мировых и европейских турниров.





Завтра и послезавтра матчи будут идти на стадионе Ленина и в центре Орла. В субботу состоится розыгрыш наград. Все матчи пройдут на центральной площади.





Анастасия Дорохова



