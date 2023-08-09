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21:00, 9 августа 2023 года

В Орловской области отремонтируют очередной киноконцертный зал

Благоустройство придет в Малоархангельск.

Фото редакции газеты "Звезда"

В Малоархангельске в этом году отремонтируют кинотеатр "Колос", служащий для горожан служит Домом культуры. Об этом сообщил региональный информационный портал. Объект внесен в межведомственную инвестиционную программу "Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области" по поручению губернатора Андрея Клычкова.

В планах – обновление отмостки, фасада и кровли. Кардинальное преображение ждет фойе, костюмерную, зрительный зал, кинобудку. Рабочие полностью заменят окна и двери, электропроводку, систему отопления и энергоснабжения. Также подрядчик ООО "Долина" переоборудует входную группу и благоустроит прилегающую территорию.

Финансирование превысит 13,5 миллиона рублей.

Напомним, что в этом году обновят также центр культуры и досуга в Кромах. 9 миллионов рублей выделит Фонд кино. На средства субсидии купят цифровой кинопроектор, киноэкран, систему для 3D показа, звуковое оборудование, комфортабельные кресла и многое другое.


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Артем Ежаков
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