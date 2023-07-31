Главная » Новости



9:30, 31 июля 2023 года Фонд кино выделил 9 миллионов рублей для создания кинозала в Кромах Первые сеансы в Центре культуры и досуга пройдут уже в конце года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Центр культуры и досуга Кромского района победил в конкурсе Фонда кино и получил 9 миллионов рублей на создание кинозала. Об этом сообщил глава Кромского района Андрей Усиков.



На средства субсидии купят цифровой кинопроектор, киноэкран, систему для 3D показа, звуковое оборудование, комфортабельные кресла и многое другое. Оборудовать и открыть кинозал планируют к концу декабря. Сеансы будут доступны и по "Пушкинской карте".





Артем Ежаков



