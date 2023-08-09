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15:00, 9 августа 2023 года

Орловские приставы взыскали более 1,5 миллиарда рублей за полгода

Цифра по отношению к прошлому году увеличилась на 9%.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Результаты работы Управления судебных приставов за шесть месяцев 2023 года были рассмотрены на заседании коллегии. В результате за первое полугодие сотрудники федеральной службы взыскали более 1,502 миллиарда рублей. Цифра по отношению к аналогичному периоду 2022 года увеличилась на 120 миллионов рублей.

В итоге в бюджет перечислено 304 миллиона рублей. Помимо этого, дознаватели управления возбудили 159 уголовных дел, в результате чего взыскано более 5,9 миллиона рублей задолженности, сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Напомним, за шесть месяцев 2023 года по алиментам специалисты федеральной службы судебных приставов взыскали по алиментам более 175 миллионов рублей.


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Сергей Силаев
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