Орловские приставы взыскали более 1,5 миллиарда рублей за полгода
Цифра по отношению к прошлому году увеличилась на 9%.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Результаты работы Управления судебных приставов за шесть месяцев 2023 года были рассмотрены на заседании коллегии. В результате за первое полугодие сотрудники федеральной службы взыскали более 1,502 миллиарда рублей. Цифра по отношению к аналогичному периоду 2022 года увеличилась на 120 миллионов рублей.
В итоге в бюджет перечислено 304 миллиона рублей. Помимо этого, дознаватели управления возбудили 159 уголовных дел, в результате чего взыскано более 5,9 миллиона рублей задолженности, сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
Напомним, за шесть месяцев 2023 года по алиментам специалисты федеральной службы судебных приставов взыскали по алиментам более 175 миллионов рублей.