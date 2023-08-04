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17:30, 4 августа 2023 года В Орловской области приставы взыскали более 175 миллионов рублей за полгода Статистику представили в управлении ведомства.



Фото из архива

За шесть месяцев 2023 года в пользу детей орловские судебные приставы взыскали более 176 миллионов рублей задолженности по алиментам. Их взыскание находится на особом контроле специалистов федеральной службы судебных приставов.



По информации пресс-службы УФССП России по Орловской области, в первом полугодии 2023 года в отношении должников вынесено 4032 постановления об ограничении выезда за границу. После применения этой меры должники выплатили миллион 902 тысячи рублей.



За неуплату алиментов в 2023 году 289 человек привлекли к административной ответственности, в отношении еще 150 возбудили уголовные дела.





Сергей Силаев



